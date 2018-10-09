После взрывов боеприпасов возле Ични к медикам обратились уже десятки людей

После ЧП на складах с боеприпасами возле Ични в Черниговской области, где ночью начались взрывы, к медикам начали обращаться люди, жалующиеся на плохое самочувствие от задымления. Как выяснили журналисты «Фразы», врачи оказали помощь десяткам местных жителей.

По данным Черниговской ОГА, за медицинской помощью на утро вторника, 9 октября, уже обратились 63 человека.

Как отмечается, эвакуации подлежат около девятнадцати тысяч местных жителей в радиусе шестнадцати километров от складов, где продолжаются взрывы.

Как писала «Фраза», возле Ични проходит массовая эвакуация, перекрывают трассы, а Петр Порошенко собирает силовиков.