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Южная Корея согласилась помочь Ким Чен Ыну заманить Папу Римского в КНДР

Южная Корея согласилась помочь Ким Чен Ыну заманить Папу Римского в КНДР

Папа Римский Франциск может посетить КНДР. Как выяснили журналисты «Фразы», в Пхеньян его пригласил лидер страны Ким Чен Ын.

Причем, как передают СМИ Южной Корее, помочь ему в этом решил официальный Сеул.

Так, представитель администрации президента страны Мун Чжэ Ина заявил, что на следующей неделе во время поездки в ЕС он «передаст Папе Римскому приглашение посетить Северную Корею от имени Ким Чен Ына».

Отмечается, что лидер Северной Кореи сообщил Мун Чжэ Ину о своем желании пригласить Папу Римского во время двустороннего саммита в Пхеньяне 18-20 сентября.

Как писала «Фраза», Северная и Южная Корея договорились закончить войну, длившуюся без малого 70 лет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын «забавный и очень умный стратег».

Тэги: мир, Папа Римский, КНДР, Ким Чен Ын

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