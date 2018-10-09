Южная Корея согласилась помочь Ким Чен Ыну заманить Папу Римского в КНДР

Папа Римский Франциск может посетить КНДР. Как выяснили журналисты «Фразы», в Пхеньян его пригласил лидер страны Ким Чен Ын.

Причем, как передают СМИ Южной Корее, помочь ему в этом решил официальный Сеул.

Так, представитель администрации президента страны Мун Чжэ Ина заявил, что на следующей неделе во время поездки в ЕС он «передаст Папе Римскому приглашение посетить Северную Корею от имени Ким Чен Ына».

Отмечается, что лидер Северной Кореи сообщил Мун Чжэ Ину о своем желании пригласить Папу Римского во время двустороннего саммита в Пхеньяне 18-20 сентября.

Как писала «Фраза», Северная и Южная Корея договорились закончить войну, длившуюся без малого 70 лет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын «забавный и очень умный стратег».