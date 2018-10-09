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Киевлянам продолжают рассказывать «сказки» о горячей воде: названа очередная дата включения

Киевлянам продолжают рассказывать «сказки» о горячей воде: названа очередная дата включения

В Киеве с весны нет горячей воды, а возобновление ее подачи постоянно переносится. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз возможную дату включения назвали в Министерстве финансов.

В пресс-службе министерства, в частности, сообщили, что еще 3 октября вместе с Государственной казначейской службой «полностью перечислили 729 миллионов 560 тысяч гривен дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах, чтобы восстановить в Киеве бесперебойное снабжение тепловой энергии».

В сообщении также говорится, что в среду, 10 октября, «должно состояться заседание Хозяйственного суда Киева, на котором может быть принято мировое соглашение между городом и НАК «Нафтогаз Украины» о передаче долгов ПАО «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго».

Как объяснили жителям столицы, после получения постановления, «до 12 октября включительно, будут заключены договоры между «Киевэнерго» и «Киевтеплоэнерго» о передаче кредиторской задолженности.

В итоге, как считают в министерстве, поставка газа начнется 16-17 октября, а вместе с ней появится и горячая вода.

Как писала «Фраза», ранее власти признавали, что горячей воды в Киеве не будет как минимум до 17-18 октября в лучшем случае.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман называл совершенно другие даты.

Ранее в конце августа правительство выделило 730 миллионов гривен в виде субвенций на погашение разницы в тарифах в Киеве, после чего жителям столицы обещали вернуть горячую воду.

Тэги: Киев, общество, ЖКХ, горячая вода

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