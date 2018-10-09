В Египте оштрафуют десятки миллионов людей за отказ идти на выборы

В Египте решили «оригинально» повышать явку на выборах. Как выяснили журналисты «Фразы», в стране хотят штрафовать тех, кто не приходит на избирательные участки.

По данным местных СМИ, Национальная избирательная комиссия страны уже подготовила специальные списки избирателей, которые не голосовали в прошлом марте на выборах президента Египта. Каждого «отказника» собираются оштрафовать на 500 местных фунтов (чуть менее тридцати долларов).

Глава местной ЦИК Лашин Ибрагим уже заявил, что «избирком обязан исполнять закон, и данный штраф не является нововведением, он относится ко всем выборам».

На прошлых выборах из почти 60 миллионов избирателей на участки не пришли более тридцати четырех миллионов человек, что не помешало действующему главе страны Абдель Фаттах ас-Сиси победить, получив сразу 22 миллиона голосов.

Как писала «Фраза», египетские археологи обнаружили несколько нетронутых гробниц с сокровищами и мумией, а местные ученые нашли под землей второго Сфинкса.

Также в Египте загадочной смертью умер известный киевский ресторатор.