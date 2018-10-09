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«Уставший» Шулявский мост решили попросту снести: названа дата

«Уставший» Шулявский мост решили попросту снести: названа дата

Шулявский путепровод в Киеве будет снесен. Как выяснили журналисты «Фразы», на его месте в течение полутора лет планируется построить новый мост.

Как передает УНН со ссылкой на главного инженера КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Александра Здольника, снос Шулявского путепровода состоится 3-4 ноября 2018 года. По словам специалиста, мост будет полностью демонтирован: сначала будут демонтированы пролетные сооружения, затем опоры с фундаментом. На его месте в течение полутора лет будет построена новая транспортная развязка.

Сообщается, что в связи со строительными работами, проспект Победы полностью перекрывать не будут. В настоящее время строители переносят ливневую канализацию, кабели и линию водопровода в районе станции метро «Шулявская». Кроме того, в ближайшее время состоится снос оставшихся МАФов у метро и установка новых дорожных знаков и светофоров для объезда строительной зоны.

Как писала «Фраза», проект реконструкции Шулявского моста менять не будут, но с началом работ уже опоздали.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Шулявского моста отложили из-за петиции киевлян.

Тэги: Киев, общество, снос, Шулявский мост

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