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Ученые выяснили, почему сахарозаменители могут быть опасны для здоровья

Ученые выяснили, почему сахарозаменители могут быть опасны для здоровья

Австралийские специалисты провели исследование, в котором изучался механизм действия сахарозаменителей на организм человека. Как выяснили журналисты «Фразы», регулярное употребление напитков с искусственными подсластителями может способствовать развитию диабета.

Как передает Европейская ассоциация по изучению диабета, эксперимент «на людях» провела команда ученых из несколькх научных центров Австралии. Сообщается, что в исследовании приняла участие команда добровольцев в количестве 29 человек, средний возраст которых ‒ 30 лет. Участников эксперимента поделили на две группы, одна из которых ежедневно по три раза принимала капсулы, содержащие популярные сахарозаменители: сукралозу и ацесульфам калия. Дозировка была подобрана таким образом, чтобы дневное количество сахарозаменителя в капсулах равнялось употреблению полутора литров сладкого напитка в течении дня. Вторая группа принимала капсулы-«пустышки» (т.н. плацебо). Прием капсул продолжался в течение 14 дней.

По окончании эксперимента врачи взяли у добровольцев образцы стула и сравнили их с образцами, которые были получены перед его началом.

Выяснилось, что у добровольцев из первой группы (принимавших капсулы с сахарозаменителями) резко снизилось количество полезной микрофлоры кишечника. И в то же время ‒ резко увеличилось количество патогенных бактерий, которые вообще не должны присутствовать в кишечнике здорового человека.

Кроме того, у членов первой группы произошли негативные изменения в реакции организма на сахар.

У второй же группы никаких изменений с миклофлорой и реакцией на глюкозу не произошло.

Сообщается, что по результатам исследований, специалисты сделали вывод о том, что искусственные подсластители мешают организму контролировать уровень сахара в крови и изменяют баланс кишечных бактерий.

Как писала «Фраза», как оказалось, пить вино — не так уж и полезно.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили черт знает что, не вписывающееся в их понимание.

Тэги: ученые, здоровье, мир, сахар, опасность

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