Под Киевом масштабно отметят праздник Покрова

Одно из самых масштабных и зрелищных празднований Покровы и Дня защитника Украины будет проходить в Древнем Киеве «Парка Киевская Русь». Как выяснили журналисты «Фразы», 13, 14 и 15 октября можно будет совершить путешествие во времени в эпоху Киевской Руси, во времена, когда зарождалась слава нашей державы, формировался и закалялся боевой дух былинных богатырей.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы или просто Покрова, как говорят в народе, издавна имел особое значение в Украине. Ведь Богородица почиталась как покровительница украинских казаков, и вероятно поэтому, 14 октября стал и Днем украинского казачества. А с 2014 года этот день стал государственным праздником — Днем защитника Украины.

В Княжестве «Киевская Русь» на территории более 20 га воссоздается средневековый Киев V-ХIII веков в натуральном масштабе, с полной исторической достоверностью, а также возрождается атмосфера Киевской Руси. Гостей Древнего Киева ожидает непревзойденная средневековая архитектура, а вдобавок еще и развлекательная программа, музеи, мастер-классы и развлечения. Начнется представление в 13:30 торжественным парадом знамен князей Киевской Руси, конной лавой и выходом самого князя киевского Владимира Великого. В субботу и в воскресенье, 13 и 14 октября, гостей пригласят принять участие в крестном ходе к Васильевской церкви, где можно будет поставить свечу за родных и насладиться интерьером деревянного храма Х века.

Продолжится развлекательная программа театрализованными постановками на тематику Киевской Руси, выступлениями актеров конно-трюкового театра и народных коллективов, показательными сражениями княжеских дружинников на мечах. До самого вечера гостей будут удивлять средневековыми забавами. Гости смогут не только наблюдать за действом, но и приобщиться к нему, приняв участие в веселых играх и конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

Более того, субботу и в воскресенье, 13 и 14 октября, можно будет получить заряд адреналина от просмотра настоящих средневековых сражений. С 14:00 начнется Межрегиональный турнир по средневековому бою «Витязь Киевского Детинца» одиночными боями и продолжится на ристалище боями «5×5» бойцов. Эта серия турниров проходит в течение года и завершится 24 ноября финальными боями между лучшими командами Украины.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» богат достопримечательностями. И одно из них — это прекрасные лошади уникальных исторических пород, собранных со всего мира. Представителей некоторых пород больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в Украину в единственном экземпляре. Гостей ждет непосредственное, живое общение с этими прекрасными созданиями. Лошадей можно погладить, прокатиться на них верхом или в экипаже.

Отдохнуть и отведать вкуснейших блюд, приготовленных как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе. А уникальные напитки и древние настойки можно будет испить в Питейной «25 рун». Гости Древнего Киева смогут посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука в средневековом тире, сразиться на мягких мечах на локации «спорт-меч», отчеканить монету «на счастье», переоблачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию, своими руками сделать сувенир на мастер-классах по народным ремеслам или выбрать уже готовый на ярмарке мастеров или в магазине.

Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте — «Мышеловке». А любителей экстрима ждет канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности.

Для тех, кто захочет продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа продлится в субботу и воскресенье до 20:00, в понедельник — до 19:00.

Цена билета:

• полный билет для взрослого 13-14 октября 2018г.- 200 грн.,

• полный билет для взрослого 15 октября 2018г.- 150 грн.,

• для пенсионеров и студентов — 100 грн.,

• для школьников — 50 грн.,

• дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com