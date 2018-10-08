В Киеве растет количество заболевших гриппом. И это только начало

В Киеве начался сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как выяснили журналисты «Фразы», на сегодняшний день зафиксировано увеличение количества больных.

Как рассказал и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, сезон повышенной заболеваемости начался в Украине с 1 октября, сообщает 44.ua.

Заболеваемость среди школьников выросла на 9,2%, что составляет 37,5% от общего количества заболевших детей. В больницы города госпитализировали 77 человек, из них 71 ребенок.

Как сообщает «Сегодня», самый опасный штамм гриппа, которого украинцам стоит опасаться в этом эпидсезоне, — это штамм A (H3N2) «Singapore». Два других штамма — A «Michigan» и B «Colorado» будут также циркулировать, но особо не повлияют на общую ситуацию.

Но преимущественно будет A (H3N2) «Singapore». Он наиболее изменчив, вызывает более высокий уровень заболеваемости. Этот штамм гриппа вызывает большой процент осложнений, особенно среди людей пожилого возраста, которые имеют хронические патологии.

Как сообщала «Фраза», в августе 2018 года в Минздраве предупреждали, что в эпидемический сезон в Украине ожидаются три вида гриппа.

в марте 2018 года украинцев атаковал опасный вирус. Заболевание имело все симптомы простуды, но протекало без температуры.