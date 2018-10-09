Главные новости за 8 октября 2018 года

КИУ прогнозирует «аномальное» и «историческое» количество кандидатов в президенты Украины. Общественная организация «Комитет избирателей Украины» фиксирует аномально высокое количество вероятных кандидатов в президенты на выборах 2019 года. По словам генерального директора КИУ Алексея Кошеля, на сегодняшний день уже 28 политиков заявили о своих намерениях принимать участие в президентской избирательной кампании.

На украинские дороги возвращаются радары. Обнародован список трасс. В местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках международного значения патрульные начнут использовать радары TruCam.

Глава украинской полиции рассказал американцам, что после Евромайдана в нашей стране существенно снизился уровень преступности. Правоохранители говорят, что, по сравнению с 2013 годом, в Украине снизился уровень преступности. Такие данные, выступая в США, привел глава Национальной полиции страны Сергей Князев.

Бабье лето в Украине продолжается: синоптики порадовали прогнозом погоды на неделю. В Украине продолжается бабье лето. Синоптики порадовали прогнозом на ближайшую неделю.

Киркоров, Басков и Лобода: в Раде зарегистрирован санкционный список деятелей культуры. В Верховной Раде появился санкционный список деятелей культуры, которых предлагают лишить званий «Народный артист Украины» и «Заслуженные артист Украины». Постановление № 9156 уже зарегистрировано и отправлено в профильный комитет.

Экономический Нобель присудили за «устойчивый рост» и «изменения климата». Завершилось объявление лауреатов Нобелевской премии 2018 года, уже известны все победители. Была присуждена награда по экономике.