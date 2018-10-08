Ученые научили диких птиц петь свои «песни»

Ученым удалось приручить диких птиц. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования над дикими воробьями проводили специалисты Виндзорского университета (Канада).

Как пишет издание Current Biology, ученые, в частности, научили птиц петь свою «песню».

Сообщается, что дикие воробьи «повторяли звучавшую из динамиков искусственно созданную мелодию», при этом птиц научили «передать ее другим поколениям».

Эксперименты с воробьями Passerculus sandwichensis продолжались пять лет канадском острове Кент. Отмечается, что сразу тридцать диких птиц научились петь новую мелодию, звучащую на территории, после чего обучали птенцов петь так же.

Как писала «Фраза», американские ученые обнаружили черт знает что, не вписывающееся в их понимание.

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