В воинской части под Киевом свел счеты с жизнью офицер

В субботу, 6 октября, в Киевской области в городе Бровары в воинской части покончил жизнь самоубийством офицер. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в Facebook написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, тело было обнаружено на территории автомобильного парка, который не используется.

По предварительной информации, в ночь с 6 на 7 октября офицер был назначен в суточный наряд, однако утром он не появился, поэтому командование воинской части организовало поиски.

Лысенко не сообщил, в какой именно воинской части произошло ЧП, однако УНН со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о части А3628. При этом издание также уточняет, что офицер умер еще до прибытия медиков. Предсмертной записки обнаружено не было.

Как сообщала «Фраза», в середине мая 2018 года во Львовской области прямо в военном городке застрелили начальника караула.

Тогда же в селе Верхняя Балка (Львовская область) повесился военный 1979 года рождения.

Ранее военный прокурор Анатолий Матиос обвинял Министерство обороны во лжи, заявляя, что в армии Украины сохраняется высокий уровень самоубийств.