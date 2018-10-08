Экономический Нобель присудили за «устойчивый рост» и «изменения климата»

Завершилось объявление лауреатов Нобелевской премии 2018 года, уже известны все победители. Как выяснили журналисты «Фразы», в понедельник, 8 октября, была присуждена награда по экономике.

Как говорится в Twitter комитета, присуждающего премию, лауреатами стали Уильям Нордхаус «за интеграцию изменений климата в макроэкономический анализ» и Пол Ромер «за интеграцию в эту сферу технологических инноваций».

В сообщении отмечается, что «лауреаты этого года разработали методы решения некоторых базовых и актуальных вопросов нашего времени, касающихся того, как мы создаем долгосрочный устойчивый экономический рост».

Нобелевский комитет заявляет, что «их вклад дает нам фундаментальные знания о причинах и последствиях технологических инноваций и изменения климата».

Вручение премии состоится 10 декабря. Обладатели премии получат также деньги — по девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Как писала «Фраза», Нобелевскую премию мира получили бывшая рабыня ИГИЛ и африканский гинеколог.

Ранее Нобель по химии был присужден трем ученым за «эволюцию молекул», медицинскую премию вручили за «революционную терапию рака», а награда по физике ушла к трем ученым за «лазерный прорыв».