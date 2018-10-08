В Киеве мужчина в берете домогался шестилетнего мальчика

В воскресенье, 7 октября, в Оболонском районе Киева произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестный мужчина приставал к шестилетнему мальчику.

О происшествии в полицию сообщил отец ребенка. По его словам, все произошло по адресу Маршала Малиновского, 1, сообщает «Информатор».

По его словам, мужчине, пристававшему к его сыну, на вид 50-55 лет, рост – около 170 см. Одет он был в темную одежду, а на голове у него был берет темно-синего цвета.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками мужчины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

В конце июля страшный инцидент произошел в Ужгороде Закарпатской области, где шестнадцатилетний парень изнасиловал девятилетнего мальчика.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В середине августа под Киевом был задержан мужчина, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку.