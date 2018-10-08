Толпа малолетних отморозков разгромила легендарный продуктовый магазин возле Верховной Рады

В центре Киева поздно вечером воскресенья, 7 октября, произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», банда малолетних отморозков разгромила известный каждому киевлянину продуктовый магазин возле входа в Мариинский парк рядом с Верховной Радой.

Об инциденте у себя в «Фейбсуке» сообщила журналист Ангелина Бакалинская.

По ее словам, со стороны станции метро «Арсенальная» сюда прибежали десятки подростков, которые начали громить магазин на улице Михаила Грушевского. Некоторым хулиганам было, как говорит журналистка, по десять лет.

Малолетние вандалы забирали из магазина товары, некоторые из которых были разбросаны по улице.

Пока приехала охрана и полиция, малолетки разбежались.

Как писала «Фраза», в Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам.

Также в Киеве задержали вандалов, ограбивших могилу Леси Украинки.