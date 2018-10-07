Главные новости за 6-7 октября 2018 года

Счетная палата высказала свое «фи» повышению зарплат и пенсий в следующем году. Счетная палата Украины скептически относится к проекту государственного бюджета на 2019 год. Главные «финансисты» страны недовольны увеличением социальных стандартов при огромных расходах по обслуживанию внешних долгов.

США с понедельника займутся «зачисткой» неба над Украиной. США прислали в Украину несколько боевых самолетов. «Крылатые машины» примут участие в масштабных военных учениях.

Во Львове учитель во время урока избил первоклашку. Во Львове произошел позорный инцидент в общеобразовательной школе № 55. На уроке физкультуры учитель нанес удар ученику первого класса.

В центре Днепра с одного удара убили прокурора. В Днепре произошло умышленное убийство. Жертвой преступления стал сотрудник прокуратуры.

В духе 90-х: киллер расстрелял киевcкого «коммерса» в подъезде собственного дома. В Киеве произошло покушение на убийство. Жертвой преступления оказался киевский предприниматель.

В Одессе из «помповика» расстреляли местного автомайдановца. В Одессе произошло покушение на члена организации «Автомайдан Одесса». Неизвестные лица обстреляли автомобиль с активистом из помпового ружья.

В Испании скончалась знаменитая оперная дива. В Испании скончалась знаменитая певица Монтсеррат Кабалье. Оперная дива ушла из жизни в барселонской больнице Сан Пау на 86-м году жизни.

«Бой года» Макгрегор ‒ Нурмагомедов: скандальную победу Хабиба «закрепили» стрельбой из автомата. В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира UFC 229 состоялся долгожданный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Победный для россиянина поединок закончился грандиозным скандалом.