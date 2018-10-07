США с понедельника займутся «зачисткой» неба над Украиной

США прислали в Украину несколько боевые самолетов. Как выяснили журналисты «Фразы», «крылатые машины» примут участие в масштабных военных учениях.

Как сообщает МО Украины, международные учения «Чистое небо-2018» пройдут в Украине с 8 по 19 октября. Основным местом воздушных «маневров» определены Хмельницкая и Винницкая области.

В свою очередь, посольство США в Украине на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщило, что для участия в учениях в нашу страну уже прибыли американские боевые самолеты, а именно: всепогодные истребители т.н. «четвертого поколения» F-15 Eagle и военно-транспортные самолеты наиболее совершенной модификации Lockheed C-130J Hercules.

Как писала «Фраза», в Киеве проходят учения. Полиция просит не паниковать.

Ранее сообщалось, что Россия начала масштабные военные учения в аннексированном Крыму.