Во Львове учитель во время урока избил первоклашку

Во Львове произошел позорный инцидент в общеобразовательной школе № 55. Как выяснили журналисты «Фразы», на уроке физкультуры учитель нанес удар ученику первого класса.

Как написала мать пострадавшего мальчика ‒ Анастасия Винокурова ‒ на своей странице в социальной сети Facebook, ее сын был «наказан» сильным ударом по руке за то, что не отпустил сетку по команде «физрука». Получив удар, маленький ребенок заплакал от боли и обиды. По словам матери, классная руководительница оказала помощь мальчику, а учитель физкультуры, якобы, даже извинился за свою несдержанность.

Как сообщает Анастасия Винокурова, по поводу позорного инцидента она обратилась к директору школы, который посоветовал ей написать заявление, на основании которого в школе будет проведено внутреннее расследование.

Как писала «Фраза», в Одессе учитель физкультуры под видом врача утопил 2-летнего ребенка.

Ранее сообщалось, что в криворожской школе учительница заклеивала детям рты скотчем, чтобы не болтали на уроке.