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Счетная палата высказала свое «фи» повышению зарплат и пенсий в следующем году

Счетная палата высказала свое «фи» повышению зарплат и пенсий в следующем году

Счетная палата Украины скептически относится к проекту государственного бюджета на 2019 год. Как выяснили журналисты «Фразы», главные «финансисты» страны недовольны увеличением социальных стандартов при огромных расходах по обслуживанию внешних долгов.

Как сообщает Счетная палата Украины, необходимость направления в следующем году значительных средств на погашение долгов уменьшит возможности госбюджета в осуществлении расходов в социально-экономической сфере.

Как отмечает глава Счетной палаты Валерий Пацкан, в 2019 году более 40% доходов госбюджета придется направить на погашение и обслуживание государственных долгов, а это автоматически уменьшает возможности для повышения пенсий, зарплат, строительства новых дорог, школ, больниц и т.д.

Сообщается, что по результатам экспертизы проекта Закона «О государственном бюджете на 2019 год», Счетной палатой направлены свои выводы и предложения в профильный комитет Верховной Рады.

Как писала "Фраза",Главу Счетной палаты подозревают в махинациях.

Ранее сообщалось, что Счетная палата Украины нашла нарушения в Минмолодежьспорте в использовании бюджетных средств.

Тэги: общество, Счетная палата, Государственный бюджет Украины, зарплата, пенсии

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