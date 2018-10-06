В Испании скончалась знаменитая оперная дива

В Испании скончалась знаменитая певица Монтсеррат Кабалье. Как выяснили журналисты «Фразы», оперная дива ушла из жизни в барселонской больнице Сан Пау на 86-м году жизни.

Как передает испанское издание El Español, Монтсеррат Кабалье умерла в субботу утром, 6 октября. В больнице Сан Пау она находилась на лечении с середины сентября.

Сообщается, что прощание с певицей состоится в понедельник, 8 октября на территории барселонского комплекса Камп де Лес Кортс.

Монтсеррат Кабалье получила мировую известность своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх. За свою карьеру она сыграла 88 ролей и исполнила около 800 камерных произведений.

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