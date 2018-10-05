На выходных почти половину Киева перекроют для транспорта: опубликован список улиц

На выходных в Киеве вводятся масштабные ограничения для транспорта. Как выяснили журналисты «Фразы», виновником головной боли для водителей стал ежегодный городской марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2018.

Как сообщают организаторы марафона, массовое спортивное мероприятие состоится в воскресенье, 7 октября, однако ограничительные меры для водителей вводятся уже с субботы, 6 октября. Организаторами подготовлен список улиц, на которых будет запрещено движение.

Как сообщается, на указанных улицах будет запрещено движению любого вида транпорта, в т.ч. общественного и велосипедов.

Отмечается, что главная улица Украины ‒ Крещатик ‒ будет перекрыта дольше остальных: с 05:00 6 октября до 21:00 7 октября.