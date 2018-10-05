Где и кому в Украине жить хорошо: Госстат поделился данными о зарплатах

Государственная служба статистики опубликовала данные о зарплатах в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», Киев с большим отрывом от «преследователей» удерживает верхнюю строчку в рейтинге самых «высокооплачиваемых» регионов страны.

Как сообщает Госстат Украины, в августе средняя зарплата в Киеве составила 13 659 гривен. Это самый высокий показатель по стране. На второй строчке рейтинга расположилась Донецкая область, где средняя зарплата составила 9759 гривны. Далее в списке идут Киевская (9166), Днепропетровская (9002) и Запорожская (8781) области.

Самым «нищим» регионом Украины оказалась Черновицкая область ‒ здесь размер средней заработной платы составляет всего 6883 гривны. Чуть лучше ситуация с оплатой труда выглядит в Тернопольской (7165), Черниговской (7196) и Херсонской (7255) областях.

Кроме того, Госстат поделился данными о средних зарплатах в различных сферах. Здесь абсолютную пальму первенства удерживают работники авиационного транспорта, которые получают в среднем 41395 гривен в месяц. За ними идут работники финансовой и страховой сферы (16240), информационных технологий (14482) и работники государственной службы (13784).

Ниже всех в Украине оценивается труд работников почтовой и курьерских служб (5403) и сферы здравоохранения, где средняя зарплата составляет всего 5830 гривен в месяц.

Как ранее писала «Фраза», стало известно, где в Украине самая высокая средняя зарплата.