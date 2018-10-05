Боксер Усик: Перед боем молюсь Георгию Победоносцу и Александру Невскому

Украинский боксер Александр Усик не создает себе кумиров, потому что — «верующий человек». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».

«У меня есть любимые боксеры... Это Мохаммед Али, Василий Ломаченко. Речь о людях, которые, помимо достижений в спорте, делают очень много вещей для окружающих», — сказал Усик.

Он также заявил, что обычно перед боем читает такие молитвы: «Символ веры», 90-й псалом, молюсь Георгию Победоносцу, Александру Невскому, воинам православным. «Прошу Всевышнего о помощи и святых, чтобы были со мной», отметил боксер.

«Когда был маленьким, очень тяжело заболел, маме говорили в больнице, что шансы на выживание маленькие, я это слышал...Двухсторонняя пневмония, я чуть не сгорел. Но, слава богу, за год вычухался. К нам в больницу пришел священник, который говорил о том, как правильно жить, и дал мне молитвослов. Девять лет мне было», сказал Усик.

Напомним, недавно Усик заявил, что его ведет вперед православная вера, она помогает, когда заканчиваются физические силы.