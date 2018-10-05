Сыщики НАБУ поймали «на горячем» подчиненного Луценко

В Киеве во время получения взятки задержан высокопоставленный сотрудник Генеральной прокуратуры Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», подчиненного Юрия Луценко «приняли» во время получения неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов США.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, старший прокурор одной из следственных групп Генпрокуратуры требовал у двоих подозреваемых по уголовному делу 20 тысяч долларов США за заключение т.н. «сделки» с правосудием. Сделка предполагала условный срок по достаточно серьезной статье 307 УК Украины (торговля наркотиками, совершенная группой лиц). В случае отказа ‒ коррумпированный прокурор угрожал «засадить» подозреваемых «на полную катушку» ‒ на срок до 12 лет лишения свободы.

Сообщается, что недобросовестного прокурора задержали в момент получения первого «транша» взятки в размере 15 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по факту получения неправомерной выгоды.

Как писала «Фраза», при передаче крупной взятки сотруднику ГПУ был задержан владелец известного сайта.

Ранее в Киеве на взятке повязали крупного фискала.