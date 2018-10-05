Главные новости за 5 октября 2018 года

РосСМИ утверждают, что Сенцов прекратил голодовку, и перешел на питание от «лучших диетологов Москвы». Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. По данным российских СМИ, первой пищей для него стала специально сваренная курица. Как сообщил заместитель директора Федеральной системы исполнения наказаний Валерия Максименко, окончательно выйти из голодовки политзаключенного убедили российские врачи и адвокат: «И он выбрал жизнь».

Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку. И объяснила, что это значит. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила информацию о том, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов на 145 день прекратил голодовку. По ее убеждению, сам по себе этот факт означает, что состояние политзаключенного чрезвычайно плохое, так как «с такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией человек не мог сдаться».

В Запорожской области зафиксирована вспышка экзотического смертельного вируса. В Запорожской области зафиксирован вирус лихорадки Западного Нила. Им заразились как минимум восемь человек. По данным ГУ Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, были проведены соответствующие исследования, которые дали положительный результат.

В Киеве неизвестные подстрелили мужчину, приехавшего из-за границы, чтобы навестить родственников. Вечером 4 октября в одном из жилых домов в Соломенском районе Киева произошла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. В частности, как сообщается, мужчина 42 лет приехал в гости к родственникам из-за границы. Когда он зашел в подъезд их дома, прозвучало несколько выстрелов.

В Днепре пенсионер под покровом ночи повредил 40 автомобилей. В Днепре задержали 61-летнего пенсионера, который по ночам разбивал стекла у припаркованных автомобилей. Всего ему удалось повредить таким образом 40 машин. Заявления о поврежденных автомобилях в Приднепровском жилмассиве города начали поступать в полицию еще в марте текущего года. Благодаря записям с камер наружного наблюдения правоохранителям удалось вычислить хулигана.

Легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк скончался от инфаркта. Скончался один из лучших баскетболистов в истории независимой Украины Григорий Хижняк. 44-летний спортсмен умер от инфаркта. Григорий Хижняк родился в Николаеве. На позиции оборонительного центрового был одним из лучших не только в Украине, но и в Европе. Кроме нашей страны он поиграл в Литве, где стал чемпионом, Испании, Греции и России.

Как оказалось, главная новогодняя елка Украины в этот раз будет какой-то «хиленькой». Стало известно, какой будет главная новогодняя елка Украины, которую установят на Софийской площади в Киеве. Она будет ниже, чем обычно. Как заявил организатор новогоднего городка в Киеве Игорь Добруцкий, в этом году елка будет ниже, чем в прошлом.

Пентагон обвинили в создании биологического оружия: американцы используют зараженных насекомых. Ученые из Германии и Франции считают, что Пентагон нарушает Конвенцию о биологическом оружии. Американских военных обвинили в использовании зараженных ГМО-вирусами насекомых. Программа по использованию зараженных насекомых в США проводится при поддержке Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам.

Масштабное ДТП в России: после столкновения автобуса и маршрутки погибли тринадцать человек. В Тверской области России случилось масштабное ДТП с участием автобуса и маршрутки. В нем погибли тринадцать человек. По данным МЧС, маршрутное таки буквально разорвало пополам. Трупы и пострадавших с места ЧП возле села Некрасово эвакуировали вертолетом Ми-8.

В Китае таинственно исчез глава Интерпола. В Китае таинственно исчез глава Интерпола Мэн Хунвэй. Он прибыл в страну в конце сентября, после чего не выходил на связь. По данным ряда европейских СМИ, его поисками занялись, в частности, французские правоохранители, которые уже отправили соответствующий запрос в Пекин.

Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез. С президентом США Дональдом Трампом произошел пикантный конфуз. Его видео уже разместили в интернете. На съемке видно, что Дональд Трамп садится на президентский борт в городе Рочестер (штат Миннесота).

Нобелевскую премию мира получили бывшая рабыня ИГИЛ и африканский гинеколог. В Осло была присуждена Нобелевская премия мира 2018 года. Ее обладателями стали иракская правозащитница Надя Мурад и конголезский гинеколог Денис Муквеге. Вручение премии состоится 10 декабря. Обладатели премии получат также деньги — по девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Ученые научились извлекать энергию практически из ничего. Ученым из Китая и Великобритании удалось совершить прорыв в сфере альтернативной энергии. Они сумели синтезировать органический материал, который может производить энергию с помощью процесса, схожего на фотосинтез. Исследователи выяснили, что «при взаимодействии со светом органический материал способен расщеплять молекулы воды». По их словам, после этого, «сродни процессу фотосинтеза растений происходит генерация энергии, когда вода разделяется на составляющие ее элементы — водород и кислород».

Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы. Ученым впервые удалось увидеть спутник экзопланеты за пределами Солнечной системы. «Вторую Луну» обнаружили исследователи Колумбийского университета в США. Ученые проанализировали данные 284 экзопланет, который обнаружили с помощью спутника Kepler, и нашли «аномалию» у объекта Kepler 1625b.