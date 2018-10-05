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Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку. И объяснила, что это значит

Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку. И объяснила, что это значит

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила информацию о том, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов на 145 день прекратил голодовку. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее убеждению, сам по себе этот факт означает, что состояние политзаключенного чрезвычайно плохое, так как «с такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией человек не мог сдаться».

Омбудсмен также сообщила о том, что на режиссера постоянно оказывалось давление с целью прекратить голодовку и выразила убеждение, что «в РФ не обеспечивают ему надлежащее медицинское сопровождение».

Как сообщала «Фраза», сегодня, 5 октября 2018 года, российские СМИ сообщили, что Олег Сенцов прекратил голодовку и его первой пищей стала специально сваренная курица. При этом заместитель директора Федеральной системы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что «лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки».

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно за «подготовку терактов».

14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных в РФ.

11 сентября Сенцов написал завещание, заявив, что не верит «в счастливый конец всей этой истории».

Таким образом, на сегодняшний день он провел в голодовке 145 дней.

Тэги: Россия, омбудсмен, голодовка, Людмила Денисова, Олег Сенцов

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