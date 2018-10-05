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Президент Франции процитировал де Голля и уподобился Азарову

Президент Франции процитировал де Голля и уподобился Азарову

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал поделившейся с ним опасениями пенсионерке брать пример с Шарля де Голля и прекратить жаловаться. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло во время церемонии, посвященной 60-летию французской конституции.

Как сообщает Politico, в ходе торжеств, проходящих в коммуне Коломбе-ле-Дез-Эглиз, где захоронен основатель и первый президент Пятой республики Шарль де Голль, одна из женщин сказала, что сильно переживает из-за урезания пенсий в стране.

В ответ Макрон напомнил ей принцип жизни генерала, о котором рассказывал его внук: «Вы можете высказываться очень свободно, но единственная вещь, на которую вы не имеете права, — жаловаться».

При этом президент подчеркнул, что метод основателя и первого президента Пятой республики исключительно правильный. «Страна была бы совершенно другой, если бы так было. Мы не понимаем, как нам повезло», — заключил Макрон.

Отметим, правительство Макрона, которого во Франции называют «президентом богатых», обязал пенсионеров оплачивать повышенные социальные взносы, чем вызвал их недовольство.

Как известно, весной 2011 года премьер-министр Украины Николай Азаров говоря о способах преодоления дефицита продуктов с присущим ему произношением предложил украинцам не «скиглити», а брать лопату и кормить семью.

Позже он еще неоднократно повторял свой совет. В частности, в декабре 2012 года, отвечая на жалобы о неубранных снежных заносах, он предложил согражданам «вместо того, чтобы скулить», взять лопатку и идти расчищать дороги самостоятельно.

Еще раз он предложил украинцам «не скиглити», а «брать лопату и сажать картошку, капусту в 2013 году».

Тэги: Николай Азаров, Франция, Эммануэль Макрон, курьезы

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