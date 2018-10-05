Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Как оказалось, виноград помогает в борьбе с онкологией

Как оказалось, виноград помогает в борьбе с онкологией

Ученые установили, что виноград содержит в себе соединение ресвератрол, которое помогает в борьбе с раком легких. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи Женевского университета.

Как пишет Science Daily, опыты прошли на мышах.

Сообщается, что некоторых подопытных грызунов «подвергли воздействию канцерогена через табачный дым», после чего принялись лечить их ресвератролов, содержащимся в винограде.

Ранее ресвератрол уже испытывали при раке легких, но вводили его орально, из-за чего не было эффекта. Сейчас же соединение попадало в организм мышей через нос.

Результаты были феноменальными: у грызунов, которым вводили ресвератрол, размер опухоли уменьшался сразу на 45%.

Как писала «Фраза», вирусологи заявили, что сумели победить ВИЧ. Пока, правда, лишь у обезьян.

Также, как оказалось, пить вино — не так уж и полезно.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, рак, онкология, виноград

Комментарии

Колонка автора
05.10.18 08:39

Наши в еврокубках: не удержали…

Автор: Андрей Шахов

Статьи

05.10.18 09:31

«Горные эдельвейсы» на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку. И объяснила, что это значит

Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку. И объяснила, что это значит
05.10.18 16:29
240
Последние новости
05.10.18 17:21

В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
05.10.18 16:44

Японские ученые предложили простой способ для борьбы с гриппом: назван список полезных продуктов
05.10.18 16:29

Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку. И объяснила, что это значит
05.10.18 16:11

Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы
05.10.18 15:55

Президент Франции процитировал де Голля и уподобился Азарову
05.10.18 15:25

Как оказалось, виноград помогает в борьбе с онкологией
05.10.18 15:05

В Запорожской области обрезанная ветка убила проходившую мимо пенсионерку
05.10.18 14:27

В Китае таинственно исчез глава Интерпола
05.10.18 14:21

Очередной школьник оказался в хирургическом отделении после встречи со сверстниками
05.10.18 14:12

Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез

Интервью

04.10.18 19:12

Что такое половое воспитание детей, как и когда начинать? Рассказывает гинеколог Наталья Силина

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
В Харькове псих сбежал из «скорой помощи», у которой закончился бензин. Приехавшие на помощь полицейские сбили пешехода
Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы
Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы
Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез
Трамп и туалетная бумага: с президентом США произошел пикантный курьез
«Интер» покажет эпохальную встречу легенд мирового бокса
«Интер» покажет эпохальную встречу легенд мирового бокса
В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить
В Киеве водитель авто не поленился проехаться на подрезавшей его маршрутке, чтобы сурово отомстить
В Южной Корее бросили за решетку уже второго экс-президента за год
В Южной Корее бросили за решетку уже второго экс-президента за год
После столкновения поездов в Африке пострадали сотни людей
После столкновения поездов в Африке пострадали сотни людей
Масштабное ДТП в России: после столкновения автобуса и маршрутки погибли тринадцать человек
Масштабное ДТП в России: после столкновения автобуса и маршрутки погибли тринадцать человек
В Днепре пенсионер под покровом ночи повредил 40 автомобилей
В Днепре пенсионер под покровом ночи повредил 40 автомобилей
Кровавая бойня в Мексике: погибли пять копов
Кровавая бойня в Мексике: погибли пять копов
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.