Как оказалось, виноград помогает в борьбе с онкологией

Ученые установили, что виноград содержит в себе соединение ресвератрол, которое помогает в борьбе с раком легких. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи Женевского университета.

Как пишет Science Daily, опыты прошли на мышах.

Сообщается, что некоторых подопытных грызунов «подвергли воздействию канцерогена через табачный дым», после чего принялись лечить их ресвератролов, содержащимся в винограде.

Ранее ресвератрол уже испытывали при раке легких, но вводили его орально, из-за чего не было эффекта. Сейчас же соединение попадало в организм мышей через нос.

Результаты были феноменальными: у грызунов, которым вводили ресвератрол, размер опухоли уменьшался сразу на 45%.

Как писала «Фраза», вирусологи заявили, что сумели победить ВИЧ. Пока, правда, лишь у обезьян.

Также, как оказалось, пить вино — не так уж и полезно.