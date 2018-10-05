В Запорожской области обрезанная ветка убила проходившую мимо пенсионерку

В Запорожской области в результате падения ветки во время обрезки деревьев работниками одного из учебных заведений погибла женщина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

По имеющимся данным, работники Михайловского высшего профессионального училища, обрезая деревья возле общежития в нарушение правил безопасности не огородили территорию предупредительной лентой.

В результате одна из веток упала на проходившую мимо пенсионерку 1954 г. р., которая от полученной травмы скончалась на месте происшествия.

Как сообщала «Фраза», 27 октября 2013 года во Львове на ул. Керченская упавшая с дерева ветка серьезно травмировала прохожего.