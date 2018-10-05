В Китае таинственно исчез глава Интерпола Мэн Хунвэй. Как выяснили журналисты «Фразы», он прибыл в страну в конце сентября, после чего не выходил на связь.

По данным ряда европейских СМИ, его поисками занялись, в частности, французские правоохранители, которые уже отправили соответствующий запрос в Пекин.

Сообщается, что с прошлой недели о Мэне Хунвэе нет никакой информации.

Из Франции в Китай он улетел 29 сентября.

Об исчезновении мужа заявила его супруга, проживающая в Лионе – там находится штаб-квартира Интерпола.

До 2016 года, когда Мэн Хунвэй возглавил Интерпол, он занимал пост заместителя министра общественной безопасности Китая.

Как писала «Фраза», ранее на Закарпатье задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за сексуальную эксплуатацию детей.

Также Интерпол рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы России.