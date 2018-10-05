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Легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк скончался от инфаркта

Легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк скончался от инфаркта

Скончался один из лучших баскетболистов в истории независимой Украины Григорий Хижняк. Как выяснили журналисты «Фразы», 44-летний спортсмен умер от инфаркта.

Григорий Хижняк родился в Николаеве. На позиции оборонительного центрового был одним из лучших не только в Украине, но и в Европе. Кроме нашей страны он поиграл в Литве, где стал чемпионом, Испании, Греции и России.

Со сборной Украины Григорий Хижняк играл на чемпионатах Европы 1997 и 2003 годов.

Завершив карьеру, он пробовал себя на тренерском поприще. В последнее время занимал должность директора по маркетингу баскетбольного клуба «Будивельник».

Как писала «Фраза», на этой неделе скончались Шарль Азнавур и Роман Карцев.

Тэги: баскетбол, спорт

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