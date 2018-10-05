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Нобелевскую премию мира получили бывшая рабыня ИГИЛ и африканский гинеколог

Нобелевскую премию мира получили бывшая рабыня ИГИЛ и африканский гинеколог

В Осло была присуждена Нобелевская премия мира 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», ее обладателями стали иракская правозащитница Надя Мурад и конголезский гинеколог Денис Муквеге.

Вручение премии состоится 10 декабря. Обладатели премии получат также деньги — по девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Сообщается, что Надя Мурад была в плену ИГИЛ, откуда сумела сбежать, после чего занялась правозащитной деятельностью. Ее наградили «за необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв террора».

В свою очередь, Денис Муквеге «оказывал медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований».

В сообщении комитета говорится, что Надя Мурад и Денис Муквеге награждены за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия во время войн и вооруженных конфликтов». Отмечается, что они «внесли решающий вклад в фокусировании внимания на военных преступлениях и борьбу с ними, указали в комитете».

Как писала «Фраза», ранее Нобель по химии был присужден трем ученым за «эволюцию молекул», медицинскую премию вручили за «революционную терапию рака», а награда по физике ушла к трем ученым за «лазерный прорыв».

Тэги: мир, Нобелевская премия, правозащитник, нобелевский лауреат

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