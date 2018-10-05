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РосСМИ утверждают, что Сенцов прекратил голодовку, и перешел на питание от «лучших диетологов Москвы»

РосСМИ утверждают, что Сенцов прекратил голодовку, и перешел на питание от «лучших диетологов Москвы»

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным российских СМИ, первой пищей для него стала специально сваренная курица.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора Федеральной системы исполнения наказаний Валерия Максименко, окончательно выйти из голодовки политзаключенного убедили российские врачи и адвокат: «И он выбрал жизнь».

Как утверждает чиновник, «лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки». При этом, по информации «Московского комсомольца», первой пищей для Сенцкова стала вареная курица, приготовленная для него врачом.

«Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья», — уточнил Максименко, добавив, что за время своей голодовки Сенцов похудел на 12 килограммов.

Информацию о прекращении голодовки подтвердил также глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. «Руководство ФСИН меня сегодня утром проинформировало о том, что Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки. Он это заявление написал в присутствии своих адвокатов, — цитирует Федотова „Интерфакс-Украина“. — Я не могу это не приветствовать, считаю, что это очень правильное, очень разумное решение».

По мнению чиновника, для того, чтобы бороться за свои права, необязательно ставить под угрозу свою жизнь и здоровье, есть и другие способы. При этом он не уточнил, какие именно.

Федотов также выразил убеждение, что врачи, «которые поддерживали здоровье Олега Сенцова во время этой длительной, многомесячной голодовки, помогут ему в процессе выхода из нее» и пожелал, чтоб все прошло «максимально безболезненно».

В то же время, как утверждает канал «МБХ медиа» в Telegram, голодовка была прекращена еще неделю назад.

В то же время официальной информации от представителей самого Сенцова на сей счет пока не поступало.

Как сообщает «Укринформ», уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пока не смогла подтвердить данную информацию. По данным РБК-Украина, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин также заявил, что на данный момент подтвержденных данных о прекращении голодовки нет: «Я бы призвал не доверять российским СМИ, критически к этому относиться. Мы это сейчас проверяем. Именно в этот момент у меня нет такой информации".

Как сообщала «Фраза», 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно за «подготовку терактов».

14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных в РФ.

11 сентября Сенцов написал завещание, заявив, что не верит «в счастливый конец всей этой истории».

Таким образом, на сегодняшний день он провел в голодовке 145 дней.

Тэги: СМИ, Россия, голодовка, агрессия, политзаключенный, Олег Сенцов

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