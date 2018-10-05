В Запорожской области зафиксирована вспышка экзотического смертельного вируса

В Запорожской области зафиксирован вирус лихорадки Западного Нила. Как выяснили журналисты «Фразы», им заразились как минимум восемь человек.

По данным ГУ Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, были проведены соответствующие исследования, которые дали положительный результат.

В сообщении говорится, что еще в сентябре «при исследовании материала больных с лихорадкой неустановленной этиологии в вирусологической лаборатории положительные результаты вируса Западного Нила были получены у восьми человек».

Отмечается, что все они живут в разных местах.

Медики проводят дополнительное обследование пациентов для установления окончательного диагноза.

Справка :

Лихорадка Западного Нила является острым инфекционным заболеванием. Оно опасно тем, что приводит к воспалению оболочек мозга, системному поражению слизистых оболочек, увеличению лимфатических узлов. Признаками также может быть сыпь. Вирус может проявляться в виде тяжелого менингита или менингоэнцефалита. Смертность от него составляет до 5%.

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