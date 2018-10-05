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В Киеве неизвестные подстрелили мужчину, приехавшего из-за границы, чтобы навестить родственников

В Киеве неизвестные подстрелили мужчину, приехавшего из-за границы, чтобы навестить родственников

Вечером 4 октября в одном из жилых домов в Соломенском районе Киева произошла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, мужчина 42 лет приехал в гости к родственникам из-за границы. Когда он зашел в подъезд их дома, прозвучало несколько выстрелов.

В результате травмированного мужчину доставили в медицинское учреждение.

При этом на данный момент правоохранителям не известно, кто стрелял и каковы мотивы этого поступка.

Как сообщала «Фраза», 24 января 2018 года около 2 часов ночи в стриптиз-клубе Chiky&Picky на Большой Васильковской в Киеве, произошла стрельба, в результате которой пострадали трое мужчин.

26 июля в центре Киева на бульваре Леси Украинки возле ресторана «Вареничная Катюша» неизвестный стрелял из пистолета Макарова. К счастью, никто не пострадал.

15 августа в Киеве на Троещине в результате стрельбы были ранены двое мужчин.

В ночь на 10 сентября возле элитного клуба в центре Киева стреляли и подрезали парня.

11 сентября в Киеве на улице Большая Васильковская неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке.

Тэги: Киев, стрельба, криминал, Национальная полиция Украины

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