На выходных погода в Украине откровенно порадует

Погода на грядущих выходных, 6-7 октября, после холода и дождей наконец-то порадует украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшие дни будет тепло и сухо.

По данным Гидрометцентра, дождей по всей территории Украины не ожидается.

Будет светить солнце.

В страну придет антициклон, благодаря чему температура воздуха немного вырастит до 17-20 градусов.

В Киеве будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до 17-19 градусов.

Как писала «Фраза», карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега. Появились впечатляющие фото.

Сообщалось, что еще в сентябре выпал первый снег.