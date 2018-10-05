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Лига Европы: «Динамо» повторило «подвиг» «Шахтера», «Ворскла» кусает локти после матча со «Спортингом»

Лига Европы: «Динамо» повторило «подвиг» «Шахтера», «Ворскла» кусает локти после матча со «Спортингом»

Сегодня, 4 апреля, в Европе состоялись матчи второго тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде играло против чешского клуба «Яблонец», а полтавская «Ворскла» в родных стенах принимала португальский «Спортинг».

Киевляне свою игру начали очень активно и уже к 15-й минуте вели со счетом 2:0. Сначала Буяльский разрезающим пасом вывел один на один с голкипером Морозюка, тот отпасовал правее и Цыганков в борьбе с защитником сумел переправить мяч в сетку ворот. А спустя еще несколько минут Гармаш, подкараулив ошибку защитника, с левой ноги пробил точно под штангу.

Подопечные Александра Хацкевича продолжали доминировать на поле вплоть до 33-й минуты, когда Говорка после навеса с углового один мяч отквитал. В игре киевлян началась какая-то нервозность, впрочем, до перерыва опасных моментов больше не было ни у одних, ни у других ворот.

Во второй половине встречи хозяева поля попытались продолжить играть так, как они играли во второй половине первого тайма, но подопечные Хацкевича были к этому готовы. Более того, именно киевляне были ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество в счете, но на 70-й минуте Беседин не использовал великолепный шанс после фланговой передачи Кендзеры.

И все же за 10 минут до финального свистка хозяева поля подловили киевлян на ошибке в обороне и Михал Травник сумел сравнять счет. В итоге – очередная ничья 2:2 для «Динамо» в этой Лиге Европы.

В другом матче группы К «Астана» из Казахстана дома обыграла французский «Ренн» со счетом 2:0.

Турнирная таблица:

1. «Астана» - 2 игры / 4 очка;

2. «Ренн» - 2 / 3;

3. «Динамо» - 2 / 2;

4. «Яблонец» - 2 / 1.

Полтавская «Ворскла» в родных стенах играла с лиссабонским «Спортингом» и вплоть до 90-й минуты претендовала не то, что на ничью, но и на победу. Уже на десятой минуте Кулач красивым ударом вывел свою команду вперед и подопечные Василия Сачко удерживали этот счет до 90-й минуты.

Но не дотерпели. Уже в компенсированное арбитром время Монтеро из-за пределов штрафной отправил мяч под дальнюю штангу, а еще через две минуты португальцы убежали в контратаку, которую точным ударом завершил Кабрал – победа «Спортинга» 2:1.

В другом матче группы Е лондонский «Арсенал» на выезде обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 3:0.

Турнирная таблица:

«Арсенал» - 2 игры / 6 очков;

2. «Спортинг» - 2 / 6;

3. «Ворскла» - 2 / 0;

4. «Карабах» - 2 / 0.

Как сообщала «Фраза», 2 октября донецкий «Шахтер» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с французским «Лионом» - 2:2, выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0.

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, Лига Европы, спорт, ФК Ворскла, Динамо

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