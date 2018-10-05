США признали Голодомор геноцидом. Но не полностью

Сенат США признал Голодомор 1932-1933 гг. в Украине геноцидом. Как выяснили журналисты «Фразы», аналогичный документ еще должна принять нижняя палата американского парламента.

Как сообщает Посольство Украины в США, американские сенаторы приняли двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, в котором Голодомор в Украинской ССР в 1932-1933 гг. признается актом геноцида украинского народа.

Отмечается, что в резолютивную часть документа включено признание Сенатом заключения Правительственной комиссии США от 22.04.1988 года, в котором указывается, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев».

Сообщается, что аналогичный документ был одобрен Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Однако, рассмотрение проекта резолюции членами Палаты представителей только ожидается.

Как писала «Фраза», Конгресс США готовится признать Голодомор в Украине геноцидом.

Ранее сообщалось, что Великобритания отказалась признавать Голодомор в Украине геноцидом.