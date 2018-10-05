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Депутаты Верховной Рады только с девятой попытки дали старт «тотальной украинизации». Не забыли и про NewsOne

Депутаты Верховной Рады только с девятой попытки дали старт «тотальной украинизации». Не забыли и про NewsOne

В четверг, 4 октября, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла приняла проект Закона № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как выяснили журналисты «Фразы», за законопроект, который в соцсетях уже окрестили как «Закон о тотальной украинизации» проголосовал 261 депутат.

Как следует из результатов голосования за законопроект № 5670-д, депутатам только с девятой попытки удалось набрать нужное количество голосов.

Из основных языковых «новшеств», которые планируется воплотить в жизнь, считаем необходимым отметить следующие:

1. Обязанность каждого гражданина Украины владеть государственным языком ‒ украинским. Кроме того, лицо, которое желает приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить уровень владения государственным языком.

2. Обязаны «свободно» владеть государственным языком: президент, депутаты, судьи, министры, чиновники, врачи, полицейские, военнослужащие-контрактники, нотариусы, адвокаты и т.д.

3. Акты делопроизводства и документооборот государственных органов ‒ исключительно на государственном языке.

4. Судопроизводство и правовая помощь предоставляются на государственном языке.

5. Образование в Украине предоставляется на государственном языке.

6. Культурно-масовые мероприятия проходят с использованием государственного языка.

7. Теле- и радиовещание происходит на государственном языке. В случае использования другого языка ‒ обеспечивается синхронный перевод на государственный язык.

8. Печатные СМИ обязаны выходить на государственном языке. Электронные ‒ иметь версию на государственном языке.

9. Обслуживание потребителей происходит на государственном языке.

10. В учреждениях здравоохранения используется государственный язык. Другие языки ‒ только по просьбе пациентов.

11. Спортивные мероприятия, в т.ч. международные проходят с использованием государственного языка.

12. Почтовые услуги предоставляются с использованием государственного языка. Адреса получателей и отправителей должны указываться на государственном языке.

13. Транспортные услуги предоставляются с использованием государственного языка.

Полный текст законопроекта доступен по ссылке.

Кроме того, как пишет АНТИКОР, народные депутаты обратились в СНБО с просьбой ввести санкции в отношении телеканалов 112 и NewsOne. Как сообщается, Верховная Рада поддержала за основу и в целом проект постановления № 9157 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Как писала «Фраза», «Слава Украине!» и пан стали официальными в армии.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, депутаты, языковой закон

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