Японские ученые предложили простой способ для борьбы с гриппом: назван список полезных продуктов

Японские ученые заявили, что витамин D способен предотвратить заражение гриппом. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи школы медицины университета Дзикей.

Как сказано в их отчете, для своих исследований они добавляли в питание школьников витамин D3 всю зиму. В итоге, заболеваемость у детей, не принимавших биодобавку, была на уровне 18,6%, а у тех, кого подпитывали – всего 10,8%.

Ученые поясняют, что «витамин D активизирует врожденную иммунную систему, после чего организм производит белки дефензин и кателицидин, которые запускают клеточную активность и не дают шанса вирусам». По их словам, он также помогает «выработке широкого спектра антимикробных пептидов», благодаря чему он эффективен при менингите и пневмонии.

Врачи говорят, что, при этом, витамин D также «обеспечивает правильный и соответствующий возрасту рост костей, и ускоряет процесс заживления костной ткани при различных повреждениях». Также он важен для профилактики остеопороза.

Взрослым советуют принимать в сутки 100-200 МЕ витамина D, пожилым людям – 400-600 МЕ, беременным и кормящим женщинам – 400 МЕ, а детям – 300–600 МЕ.

Отмечается, что полезный витамин можно найти в жирных рыбах, свиной и говяжьей печени, рыбной икре, яйцах, сливках, сметане и растительном масле.

Как писала «Фраза», исследователи объяснили, почему женщины стареют медленнее мужчин.

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