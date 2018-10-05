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Ученые научились извлекать энергию практически из ничего

Ученые научились извлекать энергию практически из ничего

Ученым из Китая и Великобритании удалось совершить прорыв в сфере альтернативной энергии. Как выяснили журналисты «Фразы», он сумели синтезировать органический материал, который может производить энергию с помощью процесса, схожего на фотосинтез.

Как пишет издание China Daily, исследователи выяснили, что «при взаимодействии со светом органический материал способен расщеплять молекулы воды». По их словам, после этого, «сродни процессу фотосинтеза растений происходит генерация энергии, когда вода разделяется на составляющие ее элементы – водород и кислород».

Ученые надеются, что смогут в будущем «генерировать энергию с использованием нового материала, воды и солнечного света». Они отмечают, что чистый водород является экологически чистым с нулевыми выбросами видом топлива.

Ожидается, что использование нового топлива позволит значительно сократить потребление ископаемых углеводородных источников энергии, и решит многие экологические проблемы в будущем.

Как писала «Фраза», исследователи обнаружили черт знает что, не вписывающееся в их понимание.

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Тэги: ученые, мир, наука, энергия

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