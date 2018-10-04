Российские разведчики вляпались в очередной громкий международный скандал

Разведка Нидерландов заявила о предотвращении кибератаки против Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, со стороны России. Как выяснили журналисты «Фразы», из страны депортированы четверо российских офицеров.

Как сообщает NOS со ссылкой на министра обороны Нидерландов Анку Бейлевельд, голландская разведка MIVD предотвратила кибератаки против ОЗХО еще 13 апреля. Офицеры российской разведки были высланы в тот же день.

При этом она выразила гордость работой национальных спецслужб, и призвала Россию прекратить тайные кибероперации.

Как сообщает Associated Press, Бейлевельд также заявила, что российские спецслужбы предприняли попытку украсть документы о расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом. «Мы понимали заинтересованность российских спецслужб в этом расследовании и приняли соответствующие меры», — рассказала она, добавив, что власти Нидерландов продолжают пристально следить за этим вопросом.

Кроме того, по данным агентства, Министерство юстиции США обвинило семерых офицеров российской военной разведки в попытке взломать сети антидопинговых агентств и других организаций. По данным обвинителей, целью хакерских атак россиян были также ядерная энергетическая компания, расположенная в Пенсильвании, и Организация по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Позже британское агентство ВВС опубликовало имена и фотографии четверых россиян, которые, по мнению голландских властей, пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Выяснилось, что их зовут Алексей Сергеевич Моренец (1997 г. р.), Евгений Михайлович Серебряков (1981 г. р.), Олег Михайлович Сотников (1972 г. р.) и Алексей Валерьевич Минин (1972 г. р.).

Отмечается, что спецслужбы Нидерландов смогли получить доступ к различному электронному оборудованию россиян, в том числе ноутбукам и мобильным телефонам.

Кроме того, у одного из подозреваемых был обнаружен чек из такси, который подтверждает, что в аэропорт Шереметьево он ехал из штаб-квартиры ГРУ в Москве. Также спецслужбы выяснили, что один из телефонов задержанных использовался рядом со зданием ГРУ в Москве.

В связи с инцидентом МИД Нидерландов вызвал российского посла для объяснений шпионской деятельности своих граждан на территории королевства.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по его словам, Великобритания, кроме того, «определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак в мире — они затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам».

Столтенберг также подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с решением голландских и британских правительств призвать Россию остановить ее «попытки подорвать международное право и институты». «Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации», — заявил генсек.

В свою очередь, посол Великобритании в России Питер Уилсон уже анонсировал введение новых санкций. Как сообщает CBS News, по словам британского дипломата, попытка кибератаки против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) демонстрирует полное пренебрежение Россией важной миссии по расследованию атак с применением запрещенного химического оружия по всему миру.

Представитель Лондона подчеркнул, что Великобритания и Нидерланды намерены вместе противодействовать ГРУ. «Мы прольем свет на их деятельность. Мы разоблачим их методы, и мы поделимся этим с нашими союзниками», — сказал Уилсон, добавив, что усиление санкций в отношении России будет рассмотрено в качестве ответной меры за «враждебную деятельность» Москвы.

А министр обороны США Джим Мэттис заявил, что любые ответы на попытку российских хакеров совершить атаку на Организацию по запрещению химоружия будут приниматься на политическом уровне теми странами, кого эти атаки затронули. «Кого-нибудь здесь удивляет, что Россия осуществила кибератаку на ОЗХО? Я думаю, нет», — сказал чиновник, находясь в Брюсселе, где проходит встреча глав оборонных ведомств стран НАТО.

Отметим, что заявление министра обороны Нидерландов прозвучало на фоне обвинения, выдвинутого МИД Британии против ГРУ РФ в организации «неизбирательных и неразумных» кибератак по всему миру. Как сообщает Bloomberg, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил сегодня, что ГРУ России, «действовавшее под названиями Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team, „почти наверняка“ несет ответственность за ряд серьезных хакерских нападений на страны, включая США, Британию и саму РФ».

Среди нападений указывается кибератака на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году, нападение хакеров на Международное антидопинговое агентство (WADA ) в 2017 году, создание вируса-шифровальщика BadRabbit, от которого в 2017 году пострадали системы Одесского аэропорта, киевского метрополитена, российского Центрального банка и двух СМИ РФ.

Также NCSC сообщил о взломе и похищении контента из многих почтовых аккаунтов небольшой британской телестанции в 2015 году, массированной атаке на украинские финансовые, энергетические и правительственные структуры в 2017 году, а также заражение тысяч компьютеров троянским вирусом VPNFilter.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, «действия ГРУ РФ являются невыборочными и безрассудными», причем в своих попытках подрывать инфраструктуру других стран «они даже готовы навредить российским компаниям и гражданам РФ».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел этой страны Марис Пейн присоединились к обвинениям, осудив «вредную киберактивность» РФ.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. При этом правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

26 сентября 2018 года сайт журналистских расследований Bellingcat опубликовал данные о том, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей в английском Солсбери, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига — он является полковником ГРУ, а также награжден званием «Героя РФ».