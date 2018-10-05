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Главные новости за 4 октября 2018 года

Главные новости за 4 октября 2018 года

«Слава Украине!» и пан стали официальными в армии. В украинской армии официально изменили обращения. Такое решение 271 голосами приняла Верховная Рада.

К руководителю Госрезерва пришли с обыском — тот жалуется на излишнюю жесткость. У руководителя Госрезерва Вадима Мосийчука прошел обыск, который провела прокуратура Киева. Ему также объявили о подозрении.

Кроме шуток: о горячей воде киевлянам придется забыть еще как минимум на две недели. Киевская власть продолжает срывать планы по возобновлению горячего водоснабжения в квартиры жителей столицы. Горячей воды, которой в городе нет с весны, не будет еще как минимум две недели.

Националисты сорвали заседание Киевсовета, облив зеленкой известного депутата. Главу депутатской группы «Киевская Команда» Сергея Гусовского облили зеленкой у здания Киевсовета.

Карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега. Появились впечатляющие фото. На горе Поп Иван Черногорский выпал уже полуметровый слой снега. Об этом заявили специалисты Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Смертельный яд для Трампа и Пентагона: в США арестовали бывшего моряка. По подозрению в рассылке писем с токсичным рицином президенту США Дональду Трампу и Пентагону американскими спецслужбами был арестован бывший служащий Военно-морских сил страны. Мужчина проживал в городе Логан (штат Юта).

Тэги: Киев, общество, ЖКХ, мир, политика, Дональд Трамп, горячая вода

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