Кроме шуток: о горячей воде киевлянам придется забыть еще как минимум на две недели

Киевская власть продолжает срывать планы по возобновлению горячего водоснабжения в квартиры жителей столицы. Как выяснили журналисты «Фразы», горячей воды, которой в городе нет с весны, не будет еще как минимум две недели.

Как пишет «Украинская правда», замглавы КГГА Петр Пантелеев заявил, что восстановить горячее водоснабжение в столице будет возможно лишь после заключения мирового соглашения с НАК «Нафтогаз», что произойдет лишь после 10 октября, когда состоится заседания суда.

Как сказал чиновник: «Мы сможем подписать это мировое соглашение, и тогда – возобновить поставки горячей воды и начать отопительный сезон». По его словам, «текст мирового соглашения уже наработан, сейчас его согласовывают все заинтересованные стороны».

Его пресс-секретарь Юлия Грамотная также пояснила, после решения суда КП «Киевтеплоэнерго» сможет подписать договора на поставку газа. По ее словам, договора будут подписаны «через два-три дня» после суда. Также запуск системы теплогенерации Киева займет еще пять дней.

Таким образом, горячей воды в Киеве не будет как минимум до 17-18 октября в лучшем случае.

Как писала «Фраза», на днях киевлянам пообещали, что до конца недели у них точно появится горячая вода – это обещал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее в Киеве решили «подвинуть» дату возвращения горячей воды. Как говорил замглавы КГГА Петр Пантелеев, «конец сентября – это наш прогноз реалистический». В то же время, мэр Киева Виталий Кличко обещал, что горячая вода появится у людей уже 15-16 сентября.

В конце августа правительство выделило 730 миллионов гривен в виде субвенций на погашение разницы в тарифах в Киеве, после чего жителям столицы обещали вернуть горячую воду.