Резонансное ДТП в Киеве: водитель утонул в Днепре

В Киеве случилось смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», водитель автомобиля утонул в Днепре.

По данным ГСЧС, трагедия случилась утром четверга, 4 октября, в Дарницком районе столицы.

Сообщается, что в 11:38 поступило сообщение о том, что возле улицы Днепровская набережная в реку съехал легковой автомобиль. Как оказалось, водитель не сумел выбраться из машины и погиб.

Спасатели извлекли из Днепра авто и тело мужчины 1959 года рождения с глубины шесть метров – их отнесло на двадцать пять метров от берега.

Как писала «Фраза», всего за несколько часов в ДТП на Николаевщине пострадали 17 человек, из них шестеро – иностранцы.

Ранее на Киевщине женщина попыталась проскочить перед скоростным поездом на скутере. Итог закономерен.