Венгрия не стала тянуть с ответом за высылку своего консула из Закарпатья

Венгрия приняла решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Как сообщает HVG, чиновник заявил, что вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть Венгрию, в качестве пропорционального ответа.

«Украина продолжает обострять конфликт», — добавил дипломат.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марианна Беца сообщила, что Венгрия приняла решение выслать из страны первого секретаря, который является дипломатом и исполняет консульские функции. «В течении 72 часов он должен покинуть территорию Венгрии в качестве пропорционального ответа. Вместе с тем, мы считаем, что это не является пропорциональным ответом», — сказала она в комментарии «Интерфакс-Украина».

По ее словам, сотрудник украинского посольства является дипломатом, а не только консулом, как это было с объявленным ранее Украиной персоной нон грата сотрудником венгерского консульства в Берегово. Кроме того, по словам Бецы, украинский дипломат не нарушил никаких норм международного права, которые бы позволяли применить к нему такую меру.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал реакцию Будапешта «фундаментально неадекватной». «Мы не нарушаем международного права, венгерских законов и вообще действуем как надлежит дипломатам, - написал он на своей странице в Twitter. - А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно подкрепление».

Как сообщала «Фраза», 4 октября 20й8 года Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

Напомним, 19 сентября 2018 года в Сети появилось видео, на котором в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке якобы выдают венгерские паспорта. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Позже стало известно, что людям действительно предоставляли гражданство, но при этом паспорта Венгрии не выдавали.