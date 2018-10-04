Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Венгрия не стала тянуть с ответом за высылку своего консула из Закарпатья

Венгрия не стала тянуть с ответом за высылку своего консула из Закарпатья

Венгрия приняла решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Как сообщает HVG, чиновник заявил, что вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть Венгрию, в качестве пропорционального ответа.

«Украина продолжает обострять конфликт», — добавил дипломат.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марианна Беца сообщила, что Венгрия приняла решение выслать из страны первого секретаря, который является дипломатом и исполняет консульские функции. «В течении 72 часов он должен покинуть территорию Венгрии в качестве пропорционального ответа. Вместе с тем, мы считаем, что это не является пропорциональным ответом», — сказала она в комментарии «Интерфакс-Украина».

По ее словам, сотрудник украинского посольства является дипломатом, а не только консулом, как это было с объявленным ранее Украиной персоной нон грата сотрудником венгерского консульства в Берегово. Кроме того, по словам Бецы, украинский дипломат не нарушил никаких норм международного права, которые бы позволяли применить к нему такую меру.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал реакцию Будапешта «фундаментально неадекватной». «Мы не нарушаем международного права, венгерских законов и вообще действуем как надлежит дипломатам, - написал он на своей странице в Twitter. - А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно подкрепление».

Как сообщала «Фраза», 4 октября 20й8 года Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

Напомним, 19 сентября 2018 года в Сети появилось видео, на котором в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке якобы выдают венгерские паспорта. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Позже стало известно, что людям действительно предоставляли гражданство, но при этом паспорта Венгрии не выдавали.

Тэги: Министерство иностранных дел Украины, мир, конфликт, паспорт, политика, Венгрия, сепаратизм, консул

Комментарии

Колонка автора
02.10.18 08:00

Страдания «Динамо»: судьи начудили, но не в них дело

Автор: Андрей Шахов

Статьи

03.10.18 09:09

Что такое фашизм и почему он уже здесь

Автор: Александр Вольский

Главная новость дня

Кроме шуток: о горячей воде киевлянам придется забыть еще как минимум на две недели

Кроме шуток: о горячей воде киевлянам придется забыть еще как минимум на две недели
04.10.18 16:40
294
Последние новости
04.10.18 17:21

Зрители «Танцев» показали, что считают любимцами аудитории пару Марченко-Чаплин, — Кривуля
04.10.18 17:05

Американские исследователи объяснили, почему женщины стареют медленнее мужчин
04.10.18 16:43

Российские разведчики вляпались в очередной громкий международный скандал
04.10.18 16:40

Кроме шуток: о горячей воде киевлянам придется забыть еще как минимум на две недели
04.10.18 16:29

Швейцарские ученые попытались установить, каковы шансы встретить инопланетян в пределах Млечного Пути
04.10.18 16:16

Резонансное ДТП в Киеве: водитель утонул в Днепре
04.10.18 15:39

Часть Керченского моста рухнула в пролив
04.10.18 15:01

Как оказалось, пить вино – не так уж и полезно
04.10.18 14:52

Венгрия не стала тянуть с ответом за высылку своего консула из Закарпатья
04.10.18 14:38

Николаевские националисты облили фекалиями троих местных депутатов и набили одному из них лицо

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Часть Керченского моста рухнула в пролив
Часть Керченского моста рухнула в пролив
Часть Керченского моста рухнула в пролив
Часть Керченского моста рухнула в пролив
Николаевские националисты облили фекалиями троих местных депутатов и набили одному из них лицо
Николаевские националисты облили фекалиями троих местных депутатов и набили одному из них лицо
Карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега. Появились впечатляющие фото
Карпатскую вершину занесло полуметровым слоем снега. Появились впечатляющие фото
Националисты сорвали заседание Киевсовета, облив зеленкой известного депутата
Националисты сорвали заседание Киевсовета, облив зеленкой известного депутата
К руководителю Госрезерва пришли с обыском – тот жалуется на излишнюю жесткость
К руководителю Госрезерва пришли с обыском – тот жалуется на излишнюю жесткость
На Черкащине школьники до полусмерти избили своего одноклассника
На Черкащине школьники до полусмерти избили своего одноклассника
Смертельный яд для Трампа и Пентагона: в США арестовали бывшего моряка
Смертельный яд для Трампа и Пентагона: в США арестовали бывшего моряка
В Кременчуге цыганки устроили массовую драку, не поделив орехи. Появилось видео
В Кременчуге цыганки устроили массовую драку, не поделив орехи. Появилось видео
Умерший при попытке задержания после дерзкого ограбления на Печерске оказался охранником и ветераном АТО
Умерший при попытке задержания после дерзкого ограбления на Печерске оказался охранником и ветераном АТО
В Судане столкнулись два украинских самолета-гиганта
В Судане столкнулись два украинских самолета-гиганта
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.