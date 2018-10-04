Как оказалось, пить вино – не так уж и полезно

Американские ученые заявили, что польза вина — это миф. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели в университете Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе.

Как пишет MedicalXpress, по данным ученых, риск преждевременной смерти возрастает сразу на 20%, если употреблять пару бокалов алкоголя три раза в неделю.

Для своих исследований ученые проанализировали данные четырехсот тысяч человек 18-85 лет.

Отмечается также, что «малые дозы вина уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, но, при этом, возрастает риск возникновения рака в разном возрасте».

Как писала «Фраза», в Киеве снова запретили ночную торговлю алкоголем. Надолго ли?

Ранее французы подсели на вино необычного цвета.