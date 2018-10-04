Швейцарские ученые попытались установить, каковы шансы встретить инопланетян в пределах Млечного Пути

Ученые попытались установить вероятность существования инопланетян в Млечном Пути. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) специально для этого создали статистическую модель.

Как передает Phys.org, они утверждают, что, если не будут найдены источники радиосигналов внеземных цивилизаций в радиусе 40 тысяч световых лет, то в космосе, наверняка, отсутствуют другие развитые формы жизни.

Для исследований ученые использовали теорему Байеса. С ее помощью можно определить вероятность события, которое статистически связанного с чем-то уже произошедшим. Как говорят исследователи, «по отсутствию источников инопланетных радиосигналов на определенном расстоянии от нашей планеты можно сделать выводы о возможности существования достаточно развитой цивилизации на больших расстояниях».

По их расчетам, если сигналы цивилизаций не будут обнаружены в радиусе одной тысячи световых лет от Земли, то общая вероятность столкнуться с ним падает сразу до десяти процентов. Сообщается, что «если какая-то цивилизация находится в пределах заданного расстояния, то возможность существования другой цивилизации в другой части Млечного Пути возрастает почти до ста процентом»

Сейчас удалось «прослушать» сигналы лишь в радиусе сорока световых лет.

Как писала «Фраза», ученые заявили, что научились «читать» мысли.

Ранее исследователи обнаружили черт знает что, не вписывающееся в их понимание.

Также в Большом адронном коллайдере нашли две новые элементарные частицы и почти обнаружили третью.