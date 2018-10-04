Американские исследователи объяснили, почему женщины стареют медленнее мужчин

Ученые установили, что женщины стареют медленнее, чем мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели в Калифорнийском университете США.

Как пишет издание Daily Mail, это происходит из-за «естественных физических преимуществ» женского организма. Дело в том, что женский гормон эстроген защищает их от заболеваний сердца на протяжении всей жизни. Также данный гормон защищает хромосомы от старения.

Как говорят исследователи, человеческий организм постепенно «изнашивается» по мере укорочения теломеров, которые несут набор генетической информации на кончиках хромосом, а без них клетки стареют и постепенно умирают. Ученые установили, что женские теломеры укорачиваются медленнее.

Исследователи говорят, что «эстроген провоцирует активность фермента, который помогает удлинять теломеры и может увеличить продолжительность жизни». По их словам, «высокий уровень гормона помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии и способствовать здоровому развитию костей».

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