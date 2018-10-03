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Под Киевом пройдет фестиваль собак «Лохматые лапки»

Под Киевом пройдет фестиваль собак «Лохматые лапки»

6 и 7 октября Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает всех владельцев собак и любителей животных на фестиваль «Лохматые лапки». Как выяснили журналисты «Фразы», также гостей ожидают конные выступления, захватывающие средневековые бои, возможность принять участие в увлекательных активных играх на ристалище, вкусно поесть и погреться в корчме, посетить музеи и насладиться теплыми осенними днями на свежем воздухе.

Наверняка владельцы собак, особенно жители крупных городов, часто сталкивались с запретом посещать общественные места со своими питомцами, то и дело, наталкиваясь на надписи «Вход с животными запрещен». Но это не про фестиваль «Лохматые лапки». Древний Киев приглашает на этот праздник всех со своими домашними любимцами любых размеров, окрасов, пород — и даже беспородных. Более того, для гостей с собаками князь подготовил подарок: гостям Княжества «Киевская Русь» с собакой — скидка 50% на взрослые входные билеты для себя и двух друзей. А гость, который приедет с двумя и больше собаками — и вовсе посещает фестиваль бесплатно.

6 и 7 октября с 13:30 начнется развлекательная программа, которая продлится до вечера. Первая ее часть будет посвящена увлекательному шоу с собаками. Разнообразие пород собак и оригинальные постановки никого не оставят равнодушным! На ристалище каждый желающий вместе со своей собакой сможет принять участие в номинациях: «Презентация» (рассказ о собаке и её особенностях), «Послушание» (умение собаки поддаваться дрессировке), «Оригинальность» (необычные и интересные способности, трюки в исполнении собаки, показательные выступления). Победителей ждут интересные призы от князя и партнеров фестиваля, в том числе сертификаты от зоосалона-магазина «СвітЗооГрум». Для участия в фестивале необходимо предварительно направить заявку на сайте «Парка Киевская Русь» в анонсе мероприятия.

Вторая часть программы, после 16:30, будет посвящена прекрасным лошадям уникальных исторических пород, собранных в Княжеской конюшне.

Посетители смогут узнать о том, когда и в каком регионе была выведена та или иная порода и об особенностях ее представителей, о том, кто из выдающихся полководцев владел ими. Гостей Древнего Киева ждет живое общение с этими прекрасными созданиями, их можно будет погладить, сфотографироваться с ними и прокатиться верхом или в экипаже.

Кроме того посетители увидят зрелищные выступления конно-трюкового театра. Грациозные лошади в тандеме с людьми, актерами-каскадерами, поразят гостей Древнего Киева безупречным исполнением невероятных трюков.

Гости Княжества смогут не только наблюдать за представлением, но и приобщиться к веселью, приняв участие в веселых и занимательных играх, конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

Также посетители Княжества «Киевская Русь» увидят настоящие средневековые сражения, которые пройдут в рамках Межрегионального турнира по средневековому бою «Витязь Киевского Детинца 2018». Этапы этого турнира в течение года проходят в Древнем Киеве и 24 ноября завершатся финальными поединками. Победители финальных сражений будут иметь честь представлять Украину на Чемпионате мира по средневековому бою «IMCF», который состоится 14-16 мая 2019 года в «Парке Киевская Русь».

Кроме того, на территории Древнего Киева можно будет отведать вкуснейших блюд от Княжеских поваров, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», пролететь над озером на канатном спуске «Полетайло», переоблачиться в костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию, посетить мастер-классы по народным ремеслам. Также есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» согласно расписанию на сайте.

Цена билета — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольники — бесплатно. Подробная информация: www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев

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