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Главные новости за 3 октября 2018 года

Главные новости за 3 октября 2018 года

Стало известно, когда по Украине начнут включать отопление. Отопительный сезон в Украине начнется с понедельника, 15 октября. Об этом говорится в постановлении правительства. Премьер-министр страны Владимир Гройсман, комментируя старт отопительного сезона, сообщил, что «важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру». По его словам, «для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно».

Видео и фото разрешили использовать при фиксации нарушений на дорогах. В Украине разрешили использовать видео- и фото-фиксацию при нарушениях на дорогах. Кабинет министров своим постановлением в среду, 3 октября, расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств, разрешив использование средств определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средств с фиксации нарушений в автоматическом режиме. Правительство уже поручило Министерству экономического развития и торговли доработать данное решение в трехдневный срок.

У Супрун признались, что не закупают вакцины от сибирской язвы. Министерство здравоохранения Украины не занимается закупкой вакцин от сибирской язвы. Об этом заявил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита. «Сейчас прививки от сибирской язвы не проводятся рутинно», — сказал он.

После вспышки сибирской язвы украинцев призывают быть очень осторожными с мясом. После вспышки сибирской язвы в Одесской области украинцев призывают не употреблять непроверенное и подозрительное мясо, а также советуют отказаться от шашлыков. Об этом заявил директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита. Он заявил, что Минздрав призывает «не покупать мясо на стихийных рынках, так как неизвестно, осуществлялся ли за ним ветеринарный контроль». По словам чиновника, «пользоваться лучше организованными рынками или супермаркетами».

Умерший при попытке задержания после дерзкого ограбления на Печерске оказался охранником и ветераном АТО. Правоохранители установили личность мужчины, убитого во время перестрелки с полицией в Печерском районе Киева после ограбления киевского адвоката. По данным СМИ, им оказался работник частной охранной фирмы. Как сообщает его гражданская жена Оксана, раньше он был военным разведчиком, в 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Под Киевом будут судить женщину, у которой после больницы скончалась крошечная дочь. Резонансный судебный процесс начинается в Борисполе Киевской области. Тут будут судить женщину, у которой скончалась трехмесячная дочь. Как сообщает прокуратура области, 34-летняя мать «уклонилась от выполнения обязанностей по уходу» за ребенком, «самовольно забрав его из больничного стационара», после чего малыш умер.

«Вся комната была заляпана кровью»: в ромском таборе в Киеве произошло жестокое убийство. В ромском таборе на Русановских садах в Киеве мужчина забил другого молотком до смерти. По данным СМИ, трагедия произошла вечером 2 октября в заброшенном деревянном доме на улице Садовой. Во время ужина между двумя ромами произошел конфликт. Когда ситуация успокоилась, один из его участников пошел спать на второй этаж деревянного дома. После того как он уснул, преступник напал на него и нанес многочисленные удары молотком по голове, так что «вся комната была заляпана кровью».

На Трампа и Пентагон совершены «ядовитые атаки». В США ЧП — президенту страны Дональду Трампу пришел конверт с ядом. Также странные посылки получили в Пентагоне. Неизвестные отправили по почте конверт с ядом президенту США. Отмечается, что «как предполагается, в конверте, предназначенном для Дональда Трампа, содержался токсичный рицин».

После серии землетрясений и цунами в Индонезии начал извергаться вулкан. Индонезия продолжает страдать от суровых природных катаклизмов. После серии землетрясений и разрушительного цунами на острове Сулавеси начал извергаться вулкан Сопутан. Видео извержения вулкана уже делятся местные СМИ.

Нобель по химии присужден трем ученым за «эволюцию молекул». Нобелевская премия по химии 2018 года была присуждена трем ученым. Об этом говорится в решении Королевской шведской академии наук. Нобель получили американцы Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Винтер «за работы по направленной эволюции химических молекул».

Наконец-то стало известно, как выглядит пассажирская капсула Hyperloop. Появилось видео. В Испании прошла презентация первой пассажирской капсулы Hyperloop. Ее представила компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. Сообщается, что длина капсулы, получившей название Quintero One, — 32 метра, а ее масса — пять тонн. Ожидается, что данная версия будет доработана во Франции — ее уже отправили в Тулузу.

Американские ученые обнаружили черт знает что, не вписывающееся в их понимание. Ученые из США обнаружили аномалию, которая буквально пошатнуло их понимание. По их словам, сделанное открытие попросту не укладывается в рамки существующей «стандартной модели», которая описывает свойства известных частиц. В ходе эксперимента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna — Антарктическая импульсная переходная антенна) ученые сумели поймать сигнал, который, по их словам, указывает на существование «суперсимметричной частицы стау-слептоном».

Тэги: мясо, автомобиль, Кабинет Министров Украины, Киев, Министерство здравоохранения Украины, общество, ограбление, здоровье, вакцина, отопление, сибирская язва, задержание, криминал, антитеррористическая операция, видеофиксация, правила дорожного движения

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